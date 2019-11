Batoste per l’Inter di Conte Antonio e il governo di Conte Giuseppi

Calcio e politica : come l’Inter, il governo è guidato da un...Conte. I nerazzurri, con in panchina don Antonio, sono preceduti, in serie A, soltanto dalla galattica Juventus di Cristiano Ronaldo. Anche se, ieri, in Champion’s League, sono stati battuti, a Dortmund, dal Borussia : 3-2. I ministri, con Giuseppi Conte come coach, non eccellono, eufemismo, nel delicato e teso mach con la squadra avversaria del grintoso capitan Salvini.



E i sondaggi, in vista delle regionali in Emilia Romagna, danno il centrodestra in vantaggio da 5 a 7 punti. Molto nervosi, dunque, i leader del PD e del M5S.‪ Zingaretti e Gentiloni-intervistati, in ginocchio, da Floris e Gruber-non hanno illustrato le proposte del PD, ma hanno solo mitragliato il nemico, in ascesa e in ottima forma, Matteo Salvini ! Se fosse toccato a me di intervistare il successore del cupo Martina, gli avrei chiesto : Scusi, don Nicola, oltre a far campagne elettorali, e a perderle, non dovrebbe governare, meglio, Lazio e Roma ?‬



E, purtroppo per il premier, Conte, pugliese come l’ex juventino, il team governativo non può contare sui goal di Lukaku e Lautaro, ma è indebolito dalle gaffes dei ministri Fioramonti, de Micheli e Bellanova....Nè sono molto confortanti, per l’avvocato Giuseppi, gli inviti... a stare sereno, rivoltigli, dai... Boschi toscani, da un ambizioso dirigente fiorentino del club, Matteo Renzi...



E, intanto, il leader della Lega incassa gli elogi del cardinal Ruini e incontrerà la sen.Liliana Segre.