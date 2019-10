Battute da weekend/ Scultura fallica. Yogurt. Umbria. Renzi

Scultura fallica. Yogurt. Umbria. Renzi.

Per Prodi il nuovo partito di Renzi gli ricorda lo yogurt: ai frutti di Boschi.

Il nuovo partito di Renzi, per alcuni è la terza gamba del governo; per altri,lo può mandare a gambe all'aria.

Secondo un progetto, dove sorge S. Siro si potrebbero costruire due grattacieli: peccato, con un altro facevano il triplete.

Gli eletti del Pd in Umbria dovranno pagare 30 mila euro in caso di abbandono del gruppo: ma in contanti o su carta?

Goteborg. Archeologa ritrova scultura fallica lunga mezzo metro. Risale all'Homo molto Erectus.

