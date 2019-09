Bellanova bersagliata sui social. Attacchi sessisti su abito e terza media

Governo: Teresa Bellanova, da teenager bracciante a ministro

Teresa Bellanova e' il nuovo ministro per le Politiche agricole e ha solo la terza media. Sui social si sono scatenati i leoni da tastiera, che la criticano per il titolo di studio e anche per il suo abbigliamento al giuramento al Quirinale, con insulti sessisti e paragoni con il tailleru sexy della Boschi, che scelse anche lei il blu elettrico quandò partecipò al giuramento.

Daniele Capezzone, ex parlamentare di Forza Italia, che ha la maturita' classica del costoso collegio privato De Merode di piazza di Spagna a Roma ma che non si laureo' alla Luiss, twitta sprezzante: "Carnevale? Halloween?"

C'e' un motivo per cui Bellanova ha solo la terza media: da teenager lavoro' come bracciante, evidentemente perche' non aveva alle spalle una famiglia benestante. A 20 anni divenne coordinatrice regionale delle donne Federbraccianti. Intraprese giovanissima una dura lotta contro il caporalato, che tuttora uccide esseri umani stremati nelle campagne del sud. Una carriera in Cgil fino alla Segreteria nazionale della Filtea. Poi la politica: i Ds, l'Ulivo, il Pd. Viceministro allo Sviluppo economico nei Governi Renzi e Gentiloni. Oggi e' ministro delle Politiche agricole nel Governo Conte II. Teresa Bellanova ha un figlio nato nel 1991, Alessandro, di cui non parla molto e tantomeno ama vantarsi, perche' (come ha dichiarato) non ritiene che essere genitori sia di per se' un merito. E' sposata con Abdellah El Motassime, che ha conosciuto nel corso di una missione della Cgil in Marocco, dove lui le faceva da traduttore.

Governo: Pd, all'odio Bellanova rispondera' con sua professionalita'

"Il Gruppo parlamentare del Pd alla Camera esprime solidarieta' a Teresa Bellanova per i vergognosi insulti ricevuti. Siamo al suo fianco. All'odio sapra' rispondere con la professionalita' che l'ha sempre contraddistinta. Teresa ha dedicato l'intera sua vita a combattere le ingiustizie ed e' stata sempre al fianco degli ultimi, dei piu' indifesi. Se in questo nostro nuovo secolo ci sono piu' donne e uomini che hanno potuto frequentare le aule dei licei e delle universita' lo devono anche a chi, come Teresa, non ha potuto raggiungere per se' quegli obiettivi, ma non per questo sono senza esperienza e capacita'. Abbracciamo Teresa Bellanova e le rinnoviamo le congratulazioni per il meritato e prestigioso incarico e tutta la nostra stima che le e' dovuta proprio per la sua storia personale". Cosi' il Gruppo parlamentare del Pd alla Camera.

Boldrini, 'chi attacca Bellanova non ha idea di che persona sia'

"Quelli che non hanno argomenti fanno così. Ti attaccano sul vestito, le scarpe, i capelli, il peso. Si accaniscono sul corpo pensando di farti soffrire ma forse non hanno idea di che persona sei e quale sia la tua tempra. Un abbraccio, Teresa! #TeresaBellanova". Lo scrive su twitter Laura Boldrini.

Governo: Marcucci, 'insultare Bellanova da mentecatti'

"Teresa Bellanova ha una storia politica bellissima, da bracciante agricola, a sindacalista, a donna delle istituzioni. Da un anno siamo colleghi sui banchi del Senato e sono testimone diretto di quanto Teresa sia caparbia, determinata, coerente. Soltanto un branco di mentecatti può attaccare una donna (qualsiasi donna) per il colore del vestito che porta. Portate rispetto a Teresa". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente dei senatori Pd, Andrea Marcucci.

Governo: Carfagna, da Bellanova impegno e competenza

"La ministra Teresa Bellanova ha dimostrato impegno e competenza fin dalla piu' giovane eta'. Combattero' i suoi provvedimenti quando mi troveranno in disaccordo, come la democrazia ci consente. Si vergogni chi la insulta per l'abito, l'aspetto e il titolo di studio". Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, Vice Presidente della Camera e deputata di Forza Italia.