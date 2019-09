Bellanova, Faraone, Magorno e... I 12 senatori che passano con Renzi

Sono 12 i parlamentari che hanno deciso di abbandonare il gruppo del Pd a Palazzo Madama per passare nella nuova formazione politica di Matteo Renzi. Lo ha riferito il presidente dei senatori dem, Andrea Marcucci, al termine della riunione dell'assemblea del gruppo. "Metto a disposizione il mio ruolo, ovviamente", ha aggiunto Marcucci, "non e' che sono rimasto perche' qualcuno mi ha detto che cosi' sarei rimasto a fare il capogruppo. Non mi interessa", ha concluso, "io rimango volentieri perche' credo nel progetto riformista del Partito democratico".

Tra i sicuri che lasceranno il gruppo dem di Palazzo Madama per Italia Viva ci sono Giuseppe Cucca e Daniela Sbrollini, Francesco Bonifazi, Teresa Bellanova, Davide Faraone, Valeria Sudano, Ernesto Magorno, Laura Garavini, Eugenio Comincini, Nadia Ginetti, Mauro Marino, Leonardo Grimani.