Belotti (Lega): esposto contro titolo Repubblica. Odg sanzioni Verdelli

“Il titolo di Repubblica di oggi è stato sconcertante e le precisazioni del giornale che ne sono seguite ancor più gravi. Quel “Cancellare Salvini” infatti porta con sé un odio esplicito che non può passare sotto silenzio. Non solo: questo titolo legittima coloro che non la pensano come Salvini ad andare oltre il lecito dissenso e a travalicare nella violenza, calpestando apertamente il regolamento di non discriminazione e di contrasto all’hate speech di Agcom. Per questo ho presentato un esposto all’ordine dei giornalisti perché prenda immediatamente provvedimenti disciplinari nei confronti del direttore di Repubblica Carlo Verdelli, considerato anche il fatto che l'Odg in passato ha sanzionato giornalisti per dichiarazioni dal tenore meno pesante e pericoloso rispetto a quanto espresso nel titolo odierno di Repubblica”. Lo dichiara il deputato della Lega Daniele Belotti, firmatario dell’esposto.