Beppe Grillo, parte il nuovo blog separato da quello dei 5 Stelle

"Inizia adesso un'avventura straordinaria di liberazione, di mente, di fantasia, di utopie, di sogni, di visioni. Io andro' in cerca di folli, di artisti, mi piace avere dei punti di vista, ma di idee, perche' io sono stufo delle opinioni, sono stufo delle opinioni". Lo scrive Beppe Grillo nel lungo intervento con cui da' inizio al suo nuovo blog, separato ufficialmente dal M5S. "Si' d'accordo ognuno ha diritto alla propria opinione, ma ha diritto ai fatti. Io voglio sognare, voglio avere qualcosa che mi spinga sempre in avanti. E con voi voglio farlo tornando al blog come era, nel senso che facciamo interviste, Mohamed Yonus, Stiglitz, Fo, c'erano premi nobel che ci scrivevano e adesso abbiamo un sacco di interviste, se vedete qui in basso ci sono le interviste di persone che lavorano nei robot, di qua ci sono persone nel hyper-loop, nell'alta velocita', smart city", scrive Grillo.

CHI GESTIRA' IL NUOVO BLOG DI GRILLO/ Si chiama Happy Grafic l'agenzia di web design che gestira', a partire da oggi, il nuovo blog di Beppe Grillo. L'agenzia ha aperto nel 2004 ed ha sede a Roma. Il nome dell'agenzia che sostituisce, quindi, la Casaleggio Associati nella gestione del blog di Grillo compare in fondo alla homepage del nuovo sito, a destra. In alto, sopra la testata, in rosso, "il blog di Beppe Grillo", compaiono invece due riferimenti al M5S e sono i link al Blog delle Stelle - il blog al quale si affidera' da oggi il Movimento - e alla piattaforma Rousseau. Sono, al momento, gli unici due legami visivi tra il nuovo blog di Beppe Grillo e il M5S.

Da questa mattina, così, all'indirizzo del blog dell'ex comico corrisponde un sito totalmente diverso con una testata in rosso dove campeggia la scritta "il blog di Beppe Grillo". "C'e' un futuro e voglio andarvelo a far vedere", e' la frase di Grillo che apre il blog con un lungo intervento dell'ex comico. Il riferimento del M5S da oggi sara' quindi "ilblogdelleStelle" che, al momento, mantiene la stessa impaginazione del vecchio blog di Grillo e continuerà ad esser gestito dalla Casaleggio associati.

"Quando io vengo definito un incompetente, io voglio la definizione di cos'e' la competenza. Perche' non essere competente, cioe' essere incompetente in un mondo che se ne sta andando, in un mondo di disgregazione come questo, per me e' una nota di vanto, e allora questi si attrezzano, si equipaggiano con tutti i sistemi possibili per portare avanti un mondo che si sta decomponendo. Io sono un po' competente, comincio' a essere un pochino piu' competente nel mondo che arrivera', nel mondo che arrivera' per i miei figli, per i miei nipoti, un mondo dove ci sara' la mobilita' in un certo modo, un mondo dove i giovani non compreranno piu' la casa, non compreranno piu' la macchina, gireranno in bicicletta, a piedi, dove l'ambiente la fara' magari da padrone, dove ci saranno i blockchain, le valute criptate, la cripto-informazione, dove ci sono mondi che loro non sanno neanche pronunciarne la parola esatta. Allora essere un incompetente nel loro mondo per me e' una nota di vanto, ma di vanto", spiega Grillo nel suo intervento, pubblicato da Bercellona.



"Noi siamo un po' come, noi quelli del movimento, io sono un rabdomante col cellulare in mano, con l'iphone in mano e guardo, guardo, guardo il mondo cosi' e cerco fonti d'acqua, cerco delle fonti d'acqua, ma ogni tanto trovo una fogna", sottolinea ancora Grillo sul suo nuovo blog, che si separa dalla Casaleggio Associati dopo 13 anni: il sodalizio, infatti, nacque il 16 gennaio 2005. Il cambio e' probabilmente stato ultimato questa notte, quando, essendo meno alto il traffico dati, e' piu' semplice fare questo tipo di operazioni. E' online dalle 9.30 di questa mattina.