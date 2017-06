Beppe Sala: "Primarie per Pisapia e Renzi? Sì, come noi a Milano". VIDEO

Di Lorenzo Zacchetti

Le primarie per la leadership del centrosinistra sono una scelta giusta, secondo Beppe Sala.

Il Sindaco di Milano, intervenendo al Convegno dei Giovani Industriali in corso a Rapallo, ha fatto un paragone tra la situazione politica nazionale e quella dello scorso anno a Milano: "Anche noi abbiamo fatto le primarie", ha detto Sala, "ma poi è necessario che tutti si stia insieme. E lo dico pensando al fatto che Pierfrancesco Majorino, il mio competitor alle primarie, oggi fa parte della mia squadra".

Pur ritenendo che "sia tardi" per riproporre la coalizione di centrosinistra invocata da Pisapia, Sala comunque approva la richiesta del suo predecessore a Palazzo Marino, sostenendo nel contempo che il PD fa bene a rimarcare la necessità che le primarie siano uno strumento per unire le forze in campo.

Sala ha anche parlato di un prossimo accordo tra il Comune di Milano Airbnb per il pagamento della tassa di soggiorno, aggiungendo: "Ma da loro mi aspetto disponibilità anche per progetti sociali come ad esempio per l'ospitalità dei parenti dei malati lungodegenti che vengono ricoverati a Milano"