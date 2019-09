Beppi Grillo profeta del Briciolesimo? Ecco come lo capiremo!

Il buon Grillo ha sfottuto Matteo Renzi citando in modo sarcastico BCE e FMI, che stia rendendosi conto che un MoVimento nato dalla ribellione alle politiche degli "zero virgola" non possa trasformarsi in una DC, nell'esatto opposto (vedasi il Reddito di Cittadinanza partorito striminzito), nonostante un uso prodigioso della tecnica della "rana bollita"? Oppure tale citazione ironica è solo una mossa per recuperare il consenso prevedendo una fine rapida del Conte bis?

Le politiche austere che ci costringono a spostare pochi soldi (briciole) da un comparto all'altro, senza cambiare praticamente nulla, sono basate su uno studio (Rogoff-Reinhart) contenente un errore Excel, il quale, una volta corretto, dimostra l'opposto e cioè l'esigenza di politiche espansive; ciononostante la UE-M queste politiche austere le ha imposte come religione, il "Briciolesimo" (Cit. M.Gustinicchi).

Caro Grillo sarai mica passato dallo Tsunami ad essere Beppi il profeta del Briciolesimo? Lo sai che il Fiscal Compact ed il Pareggio di bilancio impediscono alla nostra Nazione la svolta e paradossalmente non sono state approvate da tutti i nostri partner UE (e tolgono l'ossigeno al 5s)?

C'è un modo per discernere dove stia la verità: o Grillo è tale profeta oppure anziché blandire il PD chiederà pubblicamente ai 5s di abolire Fiscal Compact e Pareggio di Bilancio e se il PD non ci starà si andrà al voto con onore.