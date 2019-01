Berlusconi: ''Pensione di mille euro per mamme dai 27 anni, si puà fare"

Berlusconi: "Pensione di mille euro alle mamme. Brunetta è cattivo ma sa fare bene i conti"

Il leader di Forza Italia, Silvia Berlusconi, in Abruzzo per sostenere il candidato di centrodestra alle regionali Marco Marsilio: "Abbiamo nel nostro programma l'aumento delle Pensioni minime. Il nostro Renato Brunetta ha fatto i conti e ha calcolato che è possibile aumentare la pensione a mille euro anche alle persone che lavorano più di tutte, dalla mattina alla sera, di sabato e di domenica, anche durante le ferie, e sono le nostre mamme, che hanno diritto ad avere mille euro al mese a partire dai 67 anni"

Diciotti: Berlusconi, Salvini? FI garantista e continuera' cosi'

"Noi siamo garantisti e continueremo ad esserlo in tutte le occasioni. Io sto guardando al futuro dell'Italia e dell'Europa e non voglio farmi coinvolgere in questo caos che si chiama Governo". Cosi' il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a margine di un incontro elettorale a L'Aquila, rispondendo ai cornisti che chiedevano un commento sull'autorizzazione a procedere verso il vicepremier Matteo Salvini e ministro dell'Interno. Poi tra chi gli ha chiesto se i 5 stelle potrebbero votare pa favore dell'autorizzazione a procedere, Berlusconi ha replicato: "Non lo so e non mi piace pensare a queste cose".