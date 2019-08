Berlusconi: "Governo di centrodestra o voto. Indisponibili a alleanze opposte"

Consultazioni: Berlusconi, preoccupazione per crisi aperta ora

Forza Italia esprime preoccupazione per questa crisi di governo aperta in un momento delicato per il Paese". Lo ha detto il leader di FI Silvio Berlusconi, al termine delle consultazioni al Quirinale.

La fine del governo gialloverde è la dimostrazione che "i governi non nascono in laboratorio o su contratti". Lo ha detto il leader di Fi Silvio Berlusconi al termine delle consultazioni.

Una maggioranza che non rappresenta la maggioranza degli elettori non può essere la base per un governo stabile e credibile ma sarebbe "una presa in giro degli elettori e un tradimento della loro volontà". Lo ha detto il leader di Fi, Silvio Berlusconi al termine delle consultazioni. Per Berlusconi tale governo "sarebbe una presa in giro". Il leader di Fi ha proseguito affermando che intende "mettere in guardia da un governo frutto di una maggioranza tra diversi e improvvisata".

Legge una lunga dichiarazione, il cui cuore è il passaggio in cui Silvio Berlusconi dice "in guardia da un governo frutto di una maggioranza tra diversi e improvvisata". Al termine del colloquio con Mattarella per le consultazioni, il leader FI chiarisce che "in nessun caso Forza Italia e' disponibile a partecipare ad alleanze con chi abbiamo contrastato in campo elettorale e che mostra una visione diversa".