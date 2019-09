Berlusconi: "A volte Salvini appare davvero incomprensibile..."

"A volte Salvini appare davvero incomprensibile". Silvio Berlusconi in una intervista al Giornale, parla così del leader del Lega, rilanciando il progetto del centrodestra. Berlusconi assicura che quello schieramento "per noi è l'orizzonte naturale, da qui non ci muoviamo", aggiungendo che "il centrodestra unito è la maggioranza del Paese". "Certo, non può essere un monocolore della destra sovranista, per poter vincere e soprattutto per potere credibilmente guidare l'Italia e farla ripartire", assicura Berlusconi. Al leader della Lega il Cavaliere imputa di avere, di fatto, aperto le porte al nuovo governo: "Sarebbe ingeneroso dire che la nascita del governo giallo-rosso sia tutta colpa di Salvini, ma sarebbe miope negare che Salvini abbia delle responsabilità".

"Il fatto - sottolinea - è che la Lega ha dato l'impressione di volere giocare una partita solitaria e spregiudicata, fino al punto di riproporre la coalizione con i grillini e di offrire a Di Maio la presidenza del Consiglio". Salvini non si è quasi mai posto nella prospettiva del centrodestra di governo, né in questo Parlamento, né in vista delle elezioni. Noi al contrario abbiamo detto dal primo giorno al capo dello Stato che il centrodestra è la maggioranza naturale del Paese, e che la via maestra per riportare al governo un centrodestra unito era il voto", conclude Berlusconi.

SOVRANISMO: BERLUSCONI, 'SE SIGNIFICA ORGOGLIO NOSTRA IDENTITA' BENE, SE NAZIONALISMO NO'

"Dipende da cosa si intende per sovranisti: se significa essere orgogliosi della nostra identità, della nostra storia, dei nostri valori, del nostro stile di vita, delle nostre libertà, della nostra cultura, dei nostri diritti, se significa voler difendere tutto questo, allora il primo sovranista sono io. Se significa invece l'illusione dell'autosufficienza, della chiusura, del conflitto permanente, se significa evocare un nazionalismo fuori tempo e fuori luogo, che tanti danni ha fatto in passato, trascinando l'Europa in due guerre mondiali che l'hanno distrutta, allora naturalmente non solo non ci riguarda, ma è un fenomeno pericoloso che va combattuto". Lo afferma il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un'intervista al 'Giornale'.

(AdnKronos) - "Il fatto è, però, che la nostra identità è al tempo stesso nazionale ed europea, la nostra cultura e i nostri valori sono quelli della civiltà occidentale, delle comuni radici greco-romane e giudaico-cristiane. Li condividiamo con i nostri vicini dell'Unione europea e dell'Alleanza atlantica. E solo insieme li possiamo difendere in un mondo sempre più interconnesso. Penso alla sfida di un modello di civiltà radicalmente alternativo al nostro, quello cinese, che persegue un lucido disegno espansionistico", conclude Berlusconi.

GOVERNO: BERLUSCONI, 'RENZI? UOMO ABILE MA LONTANO DA NOI'

"Renzi ha favorito la nascita del governo giallo-rosso, che è agli antipodi delle nostre idee, dei nostri programmi, dei nostri valori. Questo conferma che è un uomo di sinistra, certamente abile, ma lontano da noi". Lo afferma il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un'intervista al 'Giornale', stigmatizzando la possibilità di un nuovo Nazareno: "Con lui - precisa - non c'è mai stata la possibilità di un accordo politico, neppure ai tempi del cosiddetto Nazareno, che non era un patto di governo - lo ricordo a chi lo cita a sproposito - ma solo il tentativo di cambiare insieme la legge elettorale e la Costituzione, pur rimanendo avversari in Parlamento e nel Paese. Oggi non vedo come possa essere un interlocutore per noi, né per i nostri elettori, l'uomo che ha messo insieme Pd e Cinque Stelle, non rispettando il voto degli italiani".

GOVERNO: BERLUSCONI, 'CHI LO APPOGGIA E' FUORI DA FORZA ITALIA'

"Forza Italia è un partito di persone libere, esistono opinioni diverse su molte cose, delle quali discutiamo e poi facciamo sintesi. Ma sinceramente non ho mai sentito nessuno che immaginasse di potere soccorrere questo governo. Se qualcuno lo pensasse - ma lo escludo - si porrebbe fuori e contro Forza Italia". Così Silvio Berlusconi, in un'intervista al 'Giornale', chiarisce la posizione del suo partito nei confronti dell'attuale governo che domani sarà alla Camera per la fiducia, e al quale, assicura, Forza Italia farà un'opposizione "ferma, determinata, composta ma netta. È l'opposizione che abbiamo fatto contro qualunque governo di centrosinistra negli ultimi 25 anni. L'opposizione si fa in Parlamento, perché è quello il luogo della sovranità popolare. Solo in casi eccezionali, se provassero a mettere le mani nelle tasche degli italiani, per esempio con la patrimoniale, o a limitare la libertà dei cittadini, potremmo anche manifestare pubblicamente il nostro dissenso come abbiamo fatto in altri tempi contro il governo Prodi. Opporremo giorno per giorno i contenuti e il metodo liberale a una sinistra profondamente illiberale, statalista, giustizialista, sempre avendo come unica stella polare l'interesse degli italiani".