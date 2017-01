Berlusconi e D'Alema, è l'ora di lasciare

Silvio malato, la Ciociaria prega

Di Pietro Mancini

Silvio Berlusconi e Massimo D'Alema tornano in campo? Meglio di no. Sarà la storia a valutare i loro meriti e i loro errori. Ma il centrodestra non può essere, ancora, guidato da un ex leader di 80 anni che, secondo i magistrati, continua a versare ingenti somme di denaro per far tacere numerose, giovani e avvenenti, donne, le cosiddette "Olgettine", su serate, evidentemente, molto imbarazzanti per il padrone di tanti villoni.

Perché donna Giorgia Meloni tace sulla "questione sessuale" di B.? E il centrosinistra non ha il diritto di progettare, finalmente, il futuro, scegliendo, democraticamente, nuovi capi, liberandosi dagli errori e dalle sconfitte del passato, dal peso della aspra, e dannosa, rivalità tra D'Alema e Veltroni ?

E, soprattutto, dalle astiose contrapposizioni personali.

Perché, anziché inseguire rivalse, l'ex premier, in politica dal 1970, non pensa all'esempio, dignitoso, di TONY BLAIR ? Dopo dieci anni di guida del governo del Regno Unito - «un tempo-disse- che, per questo lavoro, è abbastanza lungo» - il 10 maggio 2007 egli diede le dimissioni da leader del Labour e da primo ministro....