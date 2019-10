berlusconi: cairo non ha intenzione di entrare in politica

Urbano Cairo "ha gli stessi valori nostri, siamo sullo stesso piano, ma penso che lui non abbia nessuna vera intenzione di entrare in politica". Lo ha detto Silvio Berlusconi parlando dell'editore nel corso dell'iniziativa di Forza Italia a Milano, #IdeeItalia. "Sono mesi che non ho incontri con Urbano, a cui mi lega una amicizia e una antica collaborazione. E' uno intelligente che ci sa fare, un bravo imprenditore, quando ci siamo incontrati abbiamo parlato di politica, ma ha sempre escluso questa possibilita', ritiene che sia incompatibile con quello che ha da fare", ha concluso Berlusconi.