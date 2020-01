Berlusconi con Meloni, Salvini isolato. Fi blinda Fitto per confermare Caldoro

Fino a venerdì 31 gennaio, giorno del consiglio federale nel quale nasceranno i Capi Dipartimento della Lega (una sorta di governo ombra), Matteo Salvini ha fatto sapere a Silvio Berlusconi e a Giorgia Meloni di non essere disponibile al vertice a tre sulle elezioni regionali di primavera, in quanto il desiderio è quello di prendersi qualche giorno di riposo dopo la lunga campagna elettorale in Emilia Romagna e in Calabria. Il summit del Centrodestra, quindi, quasi certamente si terrà la prossima settimana, giovedì o venerdì. In quella sede si dovrà sbrogliare la matassa dei candidati con la Lega che non intende confermare Raffaele Fitto in Puglia, come invece chiede Fratelli d'Italia. Ma qual è la posizione di Silvio Berlusconi? Fonti qualificate azzurre spiegano ad Affaritaliani.it che "il tema Regionali è sul tavolo del Presidente, che se ne sta occupando personalmente".



All'ex Cavaliere interessa ottenere la conferma dell'azzurro Stefano Caldoro in Campania e su questo non intende fare alcun passo indietro, soprattutto visti i sondaggi positivi anche dopo l'ottimo risultato in Calabria. Per Forza Italia non ci sono problemi a candidare Fitto in Puglia e Berlusconi "è pronto a sostenerlo convintamente". Di solito, spiegano le fonti, Berlusconi dialoga maggiormente con Salvini che con Meloni ed è con il leader del Carroccio che in passato ha trovato maggiori punti di contatto. Questa volta, però, qualora si arrivasse allo scontro tra il Capitano e la numero uno di FdI su Fitto sì, Fitto no l'ex Cav non si schiererebbe dalla parte del segretario leghista.



Primo perché i vecchi accordi di novembre, siglati ad Arcore, erano chiari e prevedono lo schema che sostiene Meloni e secondo perché confermando Fitto in Puglia Berlusconi di fatto blinda Caldoro in quanto viene meno l'ipotesi alla quale starebbe lavorando il Carroccio di lasciare a FdI la Campania per prendersi la Puglia, sottraendo agli azzurri una Regione del Sud dove è numericamente più forte. Considerando Liguria e Veneto chiuse con le ricandidature di Giovanni Toti e Luca Zaia, lo schema prevede che alla Lega vada la Toscana che, dopo l'esito dell'Emilia Romagna, difficilmente sarà terra di vittoria per il Centrodestra. Ma né Fratelli d'Italia né Forza Italia sono disposti ad accettare di scambiare Puglia o Campania con la Toscana. Come si vede la situazione è complicatissima e questa volta il vertice tra i tre leader di settimana prossima potrebbe essere davvero infuocato, con Berlusconi dalla parte di Meloni e non di Salvini.