Berlusconi: con Salvini disaccordo sull'euro, ma il programma c'è

Nel programma futuro per il centrodestra "ho ipotizzato un governo di protagonisti del mondo delle imprese, delle professioni, dell'università e del sostegno agli animali con 12 elementi scelti tra questi e solo 8 politici. Ho sottoposto il programma a Giorgia Meloni e Matteo Salvini e loro lo hanno praticamente accettato in toto. Meloni ha chiesto più misure di sostegno ai giovani,p; poi abbiamo introdotto un fatto che riguarda l'euro, che Salvini vuole abbandonare, ma non è possibile". E quindi "su questo punto non c'è stata unità di vedute con la Lega, ma continuiamo a ritenere che solo l'unità del centrodestra possa consentirci di avere successo e prevalere sugli altri partiti". Lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi intervenendo a un incontro con il movimento animalista organizzato a Milano da Michela Vittoria Brambilla. L'obiettivo, spiega il Cav, è quello di "dare al futuro governo un premier e dei ministri intelligenti, equilibrati e di buon senso, ma anche con capacità ed esperienza". Perché "governare un Paese è un fatto fondamentale".