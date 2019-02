Berlusconi contro il governo: "Referendum sulla Tav e sul reddito"

"Credo che inoltreremo la proposta del referendum sulla Tav e sul reddito di cittadinanza, ma i tempi non siamo assolutamente in grado di determinarli noi". Lo ha dichiarato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo ad Avezzano in vista delle elezioni regionali in Abruzzo che si terranno domenica prossima.

Tav: Berlusconi, Europa chiedera' indietro i soldi - "Fermare la Tav significa che l'Europa chiedera' indietro tutti i soldi che ha dato a noi e alla Francia per realizzare questa importante infrastruttura che non riguarda soltanto la Torino-Lione, ma che riguarda il raccordo del Portogallo di Lisbona fino a Kiev; come mai questi signori si comportano cosi'?". Cosi' Silvio Berlusconi ad Avezzano nell'ambito di un comizio al Castello Orsini in vista delle elezioni regionali abruzzesi di domenica prossima.