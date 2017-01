Berlusconi diserterà la manifestazione di Roma della Meloni e di Salvini

Il 28 gennaio 2017 potrebbe essere una data storica per la politica italiana. La morte certificata del Centrodestra e dell'alleanza politica tra Forza Italia e il duo Lega-Fratelli d'Italia. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, salvo improbabili ripensamenti e colpi di scena dell'ultima ora Silvio Berlusconi diserterà la manifestazione organizzata da Giorgia Meloni a Roma contro l'inciucio e contro i governi del Pd (e per chiedere il ritorno immediato alle urne) e alla quale ha aderito anche la Lega di Matteo Salvini.



Di Forza Italia saranno certamente presenti Giovanni Toti, il Governatore ligure molto vicino al Carroccio, e Daniela Santanchè, parlamentare azzurra da sempre schierata nettamente contro ogni ipotesi di dialogo o di alleanza con il Partito Democratico. Ma nessun altro big di Forza Italia sarà presente in piazza. E soprattutto, nonostante l'invito esplicito di Giorgia Meloni, non ci sarà l'ex Cavaliere. A Roma sono inziati i problemi del Centrodestra con le divisioni alle Amministrative della scorsa primavera e sempre a Roma potrebbe finire defitivamente l'alleanza di Centrodestra.



D'altronde, come Affaritaliani.it ha già scritto (clicca qui), Matteo Salvini e Silvio Berlusconi non si sentono addirittura da prima di Natale e i rapporti sono più gelidi della neve che sta imbiancando il Centro Italia. L'ex Cav punta sul sistema proporzionale per poi allearsi dopo il voto con il Pd, e bloccare così sia Salvini sia i 5 Stelle; il leader leghista e la Meloni invece già preparano una coalizione senza Forza Italia (o magari con qualche esponente azzurro che potrebbe lasciare Berlusconi). La cartina di tornasole è la votazione per il nuovo presidente del Parlamento Ue. Berlusconi vota Tajani con il Ppe della Merkel e di Alfano mentre Salvini (la Meloni non c'è a Strasburgo) boccia tanto il candidato azzurro quanto il dem Pittella. Il divorzio è ormai quasi servito. Mancano pochi solo giorni.