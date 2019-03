Berlusconi indagato dalla procura di Roma per corruzione in atti giudiziari

Silvio Berlusconi e' indagato dalla procura di Roma per corruzione in atti giudiziari e in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato che il 3 marzo 2016 annullo' l'obbligo per lui di cedere la quota eccedente il 9,99% detenuto in Banca Mediolanum stabilito da Bankitalia. L'inchiesta e' quella relativa alle presunte sentenze pilotate al Consiglio di Stato.

La vicenda ha inizio nel 2016 con una perquisizione del Nucleo Valutario della Guardia di Finanza in relazione a un'altra indagine ed effettuata a casa di un ex funzionario di Palazzo Chigi . Gli investigatori trovarono 247 mila euro nascosti in confezioni di spumante e copie di alcune sentenze del Consiglio di Stato segnate con alcuni post-it, tra cui quella su Mediolanum.