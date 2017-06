Berlusconi, meglio soli che male accompagnati...

Egr Direttore,

seguo il suo giornale sul web e lo trovo abbastanza interessante ma oggi leggo che il suo giornale scrive che Berlusconi vince, ma perde per strada Renzi. Le garantisco che non perde niente di positivo in quanto chi vota Forza Italia non ama il connubbio Berlusconi-Renzi, e l'ex Cavaliere si ricordi che lo ha tradito già quando era nel patto del Nazareno.

Renzi è bugiardo, megalomane, presuntuoso, e oggi se l'Italia si trova così mal ridotta è colpa della sua sfrenata megalomania. Mi lasci dire che Renzi non è all'altezza di governare.



Per quanto concerne il vecchio tra Prodi, D'Alema, etc.. io non ho mai votato per questi. Piuttosto che Renzi, però, preferisco il vecchio.

Renato Innocenti Livi