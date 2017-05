Berlusconi mette all'angolo Salvini dopo la sconfitta della Le Pen

Come previsto, la vittoria di Macron serve in Italia per tentare di mettere la mordacchia a Salvini e la Meloni.

Infatti, per rendersene conto, basta leggere l’editoriale odierno di Sallusti su Il Giornale (Paolo Berlusconi) che ribadisce un concetto che già diversi analisti avevano individuato: in Europa non si vince nel centro - destra solo con le tematiche sovraniste ed anti - europeiste.

Diverso il discorso per Donald Trump e gli Usa, ma si tratta di una realtà molto distante da quella del nostro continente.

Per questo la vittoria di Macron, in Italia, è stata subito sfruttata da Silvio Berlusconi per mettere all’angolo Salvini con un messaggio forte e chiaro: la guida del centro - destra spetta a me altrimenti perdiamo.

Dal canto suo Salvini deve ora trovare il modo di riprendere il filo politico e rimodularlo sia a livello di coalizione che di programma di governo.

A meno che il segretario della Lega non pensi ad una alleanza con Grillo dopo una sua vittoria; infatti mantenendo l’attuale legge elettorale si può governare solo con il 50% più 1 e da solo il M5S non ce la fa.

Dunque la sconfitta della Le Pen può svolgere un ruolo catalizzatore anche nel nostro Paese.