Berlusconi minaccia Salvini: 'Lasci il M5S o niente alleanze elettorali'

"Ci saranno trapoco elezioni regionali e cittadine e non so come potremo andare ancora a queste elezioni con una Lega che continua a ignorare il programma con cui si e' presentata agli elettori e che tradisce gli stessi elettori,c on un programma in contrasto con quello che abbiamo condiviso". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Milano. "Non oso fare previsioni sulla durata del governo ma ai nostri alleati della Lega, con cui governiamo bene molti territori voglio dire: 'dateci una data entro la quale metteret efine a questa innaturale alleanza'", ha aggiunto.

GOVERNO. BERLUSCONI: IN ITALIA OGGI FORZE PIÙ PERICOLOSE PDS OCCHETTO - "Oggi in Italia ci sono forze piu' pericolose del Pds di Occhetto, cisono al governo energie stataliste che portano agli anni '70, con non soltanto un rozzo giustizialismo ma totale inesperienza. Servirebbe un Bettino Craxi in grado di contrastarli". Lo dice il leader FI Silvio Berlusconi durante la presentazione del nuobo libro di Stefania Craxi sul padre Bettino, al teatro Franco Parenti di Milano "Anche per questo, perche' manca Craxi - chiude il numero uno azzurro - sono costretto adessere ancora in campo per il Paese che amo".

EDITORIA: BERLUSCONI "TAGLIO CONTRIBUTI LEDE LIBERTÀ DI TUTTI" - "In tante dichiarazioni dei 5 Stelle ci sono decisioni chevanno a colpire le liberta' dei cittadini e anche il loro ispirarsi allostato etico, che decide lui cosa e' il bene e cosa e' il male, e' la negazione della liberta', e' l'anticamera della dittatura. Anche togliere i contributi ai piccoli giornali va contro la liberta' distampa e la liberta' di tutti". Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi nel corso della presentazione di un libro su Bettino Craxi al teatro Franco Parenti di Milano.

UE: BERLUSCONI "SONO EUROPEISTA, MA NON E' QUELLA CHE ABBIAMO SOGNATO" - "Che io sia europeista e' fuori di dubbio. Che questa Europa non e' quella che abbiamo sempre sognato e voluto e' altrettanto fuori di dubbio. Serve un'Europa che conti di piu', che abbia una politica estera e di difesa comune". Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi nel corso della presentazione di un libro su Bettino Craxi al teatro Franco Parenti di Milano.