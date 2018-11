Berlusconi: "Non si arriva a fine mese con 516mila €". La gaffe

Al congresso nazionale dei giovani di Forza Italia, Silvio Berlusconi ha parlato degli obiettivi futuri degli azzurri e del pericolo incombente di un movimento di gente assolutamente incompetente qual è, a suo dire, il M5S. Nel corso dell'esposizione, è incappato in una gaffe riguardo il cambio lira/euro, l'ex Cavaliere: "Sono tanti i pensionati a cui noi avevamo aumentato la pensione minima a 1 milione di lire al mese. Quando c'è stato quel cambio sciagurato di Ciampi e di Prodi di 1 euro equivalente alle vecchie 1936 lire si sono trovati in tasca 516 euro. Con un milione di lire riuscivano a raggiungere con dignità la fine del mese, non si può raggiungere con dignità la fine del mese con 516mila euro e questo vale un poco per tutti".