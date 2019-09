Berlusconi: "Opposizione tenace. 5 stelle e Lega? Errori gravissimi"

"La coalizione di centro-destra l’ho fondata io, è l’unica che può vincere e sono certo che ci farà vincere. Vinceremo le prossime elezioni e, prima ancora, vinceremo le elezioni Regionali, anche dove sembra più difficile. Non ho mai inteso rompere una coalizione che io stesso ho immaginato, le capigruppo e i miei collaboratori si sono fatti interpreti di una mia visione, hanno sempre agito dietro mia indicazione". Cosi' Silvio Berlusconi ai gruppi di FI. "Dobbiamo avviare una stagione di ricostruzione e rilancio del centro-destra. Abbiamo proposto a Matteo Salvini e Giorgia Meloni un tavolo comune del centrodestra alla Camera e al Senato per coordinare al meglio i nostri lavori e fare opposizione parlamentare più efficace", aggiunge.

"In questi mesi di governo Cinquestelle e Lega hanno commesso errori gravissimi. Non si sono comportati bene". Lo ha detto Silvio Berlusconi parlando ai gruppi di FI. "Diciamo chiaramente a tutti i nostri elettori che noi non abbiamo votato i loro provvedimenti, che a Matteo Salvini avevamo consentito di fare quell’esperimento solo per evitare che si dovesse tornare a votare a luglio, quando la maggior parte degli italiani sono in vacanza. Gli abbiamo detto per molto tempo di staccare la spina", ha spiegato.

"Prima avevamo un partito comunista. Oggi ce ne sono addirittura due...". Così ironizza Silvio Berlusconi durante la riunione con i gruppi parlamentari di FI parlando di Pd e M5s.