Berlusconi riunisce i coordinatori. Verso il congresso di Fi a dicembre

Il presidente Silvio Berlusconi ha riunito oggi a Palazzo Grazioli la Conferenza dei coordinatori regionali di Forza Italia. La riunione - riferisce una nota diffusa al termine - è stata la prosecuzione dell'incontro coi coordinatori di dieci giorni fa, convocato per ascoltare i responsabili regionali del movimento e fare il punto sul processo di rinnovamento avviato nelle scorse settimane. Erano presenti anche il vicepresidente del partito Antonio Tajani e le due capogruppo Annamaria Bernini e Mariastella Gelmini. "L'attività sui territori - ha detto il presidente Berlusconi - è strategica, non deve essere sospesa, ma, anzi, deve essere rilanciata con una maggiore presenza in tutte le realtà".



Berlusconi ha confermato il "percorso di rinnovamento del partito", chiesto a gran voce anche da tutti i coordinatori regionali, e ipotizzato che l'appuntamento finale del Congresso nazionale possa tenersi entro dicembre. "L'enorme numero di italiani che non vanno più a votare va riconquistato alla politica", ha aggiunto. Il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, ha convocato per martedì la riunione di insediamento del "Tavolo per le regole del congresso", del quale fanno parte oltre a lui le due capigruppo Annamaria Bernini, Mariastella Gelmini, i due coordinatori Mara Carfagna e Giovanni Toti.