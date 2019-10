Berlusconi: "Salvini leader del centrodestra. Duello tra Mattei? Mancavo io"

"Nel centrodestra il leader è colui il cui partito prende più voti. E' evidente che se Salvini è oltre il 30% sia lui il leader, ma noi non siamo la Lega, siamo i continuatori della tradizione liberale, occidentale, cristiana, garantista". Lo ha affermato Silvio Berlusconi parlando a Perugia, durante una visita ad Eurochocolate.

Rivendicando la scelta di partecipare domani alla manifestazione in piazza del centrodestra, il Cav ha poi sottolineato la necessità di "dire agli italiani che stanno mettendo a rischio la loro libertà. Quelli della Lega potranno avere anche reazioni tipo fischi, ma non mi importa niente, io sono sicuro di quello che penso io e faccio quello che decido e che ritengo giusto". Come titolo per la manifestazione, "direi che là ci sarà l'Italia vera, concreta, che lavora, contro l'Italia ancora ideologica legata al comunismo", ha aggiunto Berlusconi, che poi ha rivolto i suoi "auguri a Renzi". "Che la sua Leopolda si svolga bene, auguri alla sua forza politica, che possa avere successo, naturalmente nell'altra metà campo dove noi non giocheremo mai".

Il leader di Fi ha poi rivelato di aver visto il "duello" tra Matteo Renzi e Matteo Salvini. "L'ho visto, credo che nessuno dei due possa essere sicuro di avere prevalso. E andata bene a tutti e due, quelli che sostenevano Salvini hanno visto il Salvini che vogliono, chi sosteneva Renzi ha visto Renzi molto preciso, molto preparato, molto polemico, hanno visto il Renzi che vogliono. Ci mancava Berlusconi, che però è stato ben rappresentato da Vespa che ha tenuto molto bene il confronto", ha detto.