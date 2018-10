Berlusconi sbaglia a mitragliare Salvini, perché...

Dopo il no dell'Europa alla manovra del Salvimaio, mi hanno molto colpito gli attacchi di Silvio Berlusconi, 82 anni, a Matteo Salvini, 45 anni, leader di un partito, la Lega, in forte ascesa ma che, alle ultime elezioni, si è presentato nella stessa coalizione dei seguaci del CAV. È vero che, come diceva il craxiano Rino Formica, la politica è "sangue e M". Ma un ex premier, seppure molto anziano e sofferente, non dovrebbe attenersi al principio "right or wrong, ITALY is My country" e non mitragliare il successore di Bossi, mentre il governo è attaccato dagli euroburocrati ? Uno di costoro, peraltro, Pierre Moscovici, è un ex dirigente del declinante Ps francese, connazionale di Sarkozy, che rise in faccia a Berlusconi, con la Merkel, in Eurovisione ?...

E non sta sbagliando anche il PD? Pur di andare contro questo esecutivo, si è schierato con Bruxelles, dopo averne duramente criticato le politiche di austerity....

Intanto, ieri, Emmanuel Macron, in netto calo di popolarità, ha invitato all’Eliseo Roberto Saviano, nemico del ministro dell'Interno, in ascesa di popolarità. Il Presidente francese ha chiesto al sussiegoso autore campano se tutte le pagine dei suoi libri siano state pensate, e vergate, oppure no, dall'anti-Salvini ? Pietro Mancini