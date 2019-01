Berlusconi: "Se l'esecutivo cade, Governo con Lega e fuoriusciti 5S"

"Volete sapere cosa sta succedendo? Con questo governo, con questi grillini, in molti mi rimpiangono. Mi rimpiangono perchè questi sono inadeguati", così esordisce in un'intervista a Repubblica Silvio Berlusconi lanciando l'idea di un governo con la Lega e i fuoriusciti del Movimento. Berlusconi dice di essere "contrario da sempre all'uso politico della giustizia verso chicchessia.

Lo sono naturalmente anche in questa occasione", cioè nel caso dell'autorizzazione a procedere contro Salvini sul caso Diciotti. "Non credo che Salvini potrebbe restare al governo con chi non appoggiasse la sua azione, condivisa - almeno a parole - anche dal Presidente del Consiglio e dai ministri grillini. Sono però curioso di vedere se i parlamentari Cinque Stelle saranno disposti a rinnegare quello che hanno sempre affermato sulla necessità di concedere 'sempre' le autorizzazioni a procedere".

"Non ho posto ultimatum - dice poi Berlusconi sul governo - ma un fermo invito a porre fine a una formula di governo innaturale assolutamente negativa per gli italiani. Il centro-destra peraltro governa bene in molte regioni importanti e in centinaia di comuni e vincerà, unito, le elezioni regionali e amministrative nei prossimi mesi".