Berlusconi si accoda a Salvini e Meloni. Anche Forza Italia in piazza il 19-10

"Forza Italia aderira' alla manifestazione contro le politiche del Governo convocata per il 19 ottobre prossimo in piazza San Giovanni a Roma. Il presidente Silvio Berlusconi invita iscritti, simpatizzanti ed elettori a partecipare alla manifestazione con gli altri partiti del centro-destra. Sara' presente sul palco una delegazione di Forza Italia". Lo rende noto un comunicato del Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi.



"La politica economica del Governo, come emerge dalla nota economica del Def - sottolinea Silvio Berlusconi - desta grande preoccupazione. Colpira' negativamente famiglie e imprese, portera' l'Italia nuovamente nella spirale della recessione. Anche per questa ragione Forza Italia aderira' alla manifestazione contro le politiche del Governo convocata per il 19 ottobre".