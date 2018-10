Berlusconi spara a zero: "Salvini fa il contrario di ciò che ha promesso"

"Non passarà molto tempo che gli imprenditori scopriranno che la Lega è nemica del lavoro. Salvini sta facendo il contrario di quello che aveva promesso. Fi allora avrà la maggioranza assoluta e potrà andare al governo". Lo ha detto l'ex premier Silvio Berlusconi alla tre giorni di Milano di Forza Italia.

ELEZIONI: BERLUSCONI, CENTRODESTRA SI PRESENTERA' UNITO ALLE REGIONALI

"Ci sono delle elezioni regionali importanti e abbiamo la certezza che il centrodestra si presenterà unito. C'è già stato un incontro molto positivo con Giorgia Meloni e Matteo Salvini. In primavera poi avremo le elezioni europee, in cui ciascuno di noi si presenterà con una propria identità, ma con un programma che discuteremo insieme". Così il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi intervenendo a '#IdeeItalia. La voce del Paese. Pil 4.0. Persona Impresa Libertà. Solo la crescita è felice', la convention organizzata a Milano dal gruppo azzurro a Montecitorio.

RUSSIA: BERLUSCONI, PUTIN LEADER CON VISIONE PIU' LUCIDA SULLA PACE

"Vladimir Putin è un leader dalla grandissima intelligenza, una persona umile e molto rispettosa degli altri. Non è quello che descrivono i media occidentali". Lo ha detto il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi intervenendo a '#IdeeItalia. La voce del Paese. Pil 4.0. Persona Impresa Libertà. Solo la crescita è felice', la convention organizzata a Milano dal gruppo azzurro a Montecitorio. Putin, spiega Berlusconi, "non prende mai decisioni affrettate e non fa un tweet se sente che un capo di Stato gli ha detto qualcosa contro. Collabora molto con i suoi ministri. Ha un'idea molto chiara della pace nel mondo e tra tutti i leader mondiali è quello che ha la visione più lucida". Più annuncia; "Andrò a colloquio con lui e gli porrò tante domande per sapere quali sono le soluzioni che vede per tutti i grandi problemi".