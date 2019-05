Berlusconi tenta il tutto per tutto. Lettera a "chi mi ha già votato"

L'ultimo miracolo. Forza Italia si aspetta che Silvio Berlusconi compia un'altra impresa, che con il rush di campagna elettorale - tra tv e blitz in alcune regioni - il Cavaliere sia riuscito ad invertire la tendenza riportando il partito verso un consenso che superi la doppia cifra.



E così Silvio Berlusconi tenta il tutto per tutto comprando un'intera paginata sul Corriere della Sera e sul Giornale di stamattina per pubblicare una "lettera agli elettori che hanno già votato Forza Italia". Un appello per chiedere il voto alle elezioni europee del 26 maggio. Nei primi 25 anni di vita "abbiamo fatto tutti insieme la storia del nostro paese", "abbiamo ottenuto grandi vittorie e non ci siamo mai tirati indietro", "Forza Italia è l’unico presidio del pensiero, della cultura e della politica liberale". E ancora: "A quarant’anni si pensa al proprio destino. A ottant’anni a quello delle nuove generazioni, dei propri figli e dei propri nipoti". Poi una stoccata alla Lega: "Se vuoi che il governo con i grillini duri cinque anni, vota pure la Lega che come i Cinque Stelle promette che, dopo il voto, il governo andrà avanti; se vuoi che il centro-destra si divida, vota pure Fratelli d’Italia; ma se credi, come me, che occorra mandare a casa questa maggioranza disastrosa e far tornare al governo del Paese il centrodestra unito, allora vota Forza Italia!". Quindi: "Il mio impegno da solo non basta, ho bisogno del Tuo sostegno e della Tua fiducia".





Anche nella Lega ammettono che l'ex presidente del Consiglio sta recuperando terreno. L'exit strategy di Salvini non prevede un ritorno ad Arcore, ma Berlusconi scommette sulla caduta del governo per ritornare centrale. Anche perche' - ammettono i suoi - se l'esecutivo non va a sbattere subito la consapevolezza di tutti e' che l'ex presidente del Consiglio possa progressivamente ritirarsi dalla scena politica. E occorrera' constatare se risponde al vero che Berlusconi nei prossimi mesi possa depositare la sua mano sulla spalla di Urbano Cairo, con un vero e proprio 'endorsment'. Auspicio o timore dei dirigenti che al di la' del risultato che avra' Forza Italia il 26 maggio chiederanno comunque di far partire un processo democratico interno a FI. Un congresso o addirittura lo strumento delle primarie, anche perche' - riflette un esponente azzurro - "se si dovesse andare al voto occorrerebbe preparare le liste...". Lo scenario di un'altra maggioranza in Parlamento non prende corpo in FI, "al massimo - riflette un altro 'big' - il Movimento 5 stelle potrebbe cercare convergenze con il Partito democratico".