Berlusconi tenta Montezemolo: senatore e ministro del Made in Italy

Matteo Salvini non sarà affatto contento. Stando a indiscrezioni che provengono dai vertici di Forza Italia pare che Silvio Berlusconi stia trattando con Luca Cordero di Montezemolo per una candidatura dell'ex numero della Ferrari in Senato. L'ex Cavaliere vuole portare volti nuovi negli azzurri e ritiene che la figura di LCdM possa portare lustro (e voti) a Forza Italia. Poi, in caso di vittoria alle prossime elezioni, sarebbe pronta la poltrona di ministro del Made in Italy nel mondo per Montezemolo. Ovviamente il leader leghista, che ha sempre criticato l'ex presidente di Alitalia, non sarà d'accordo... Ma anche questo è il Centrodestra. Siamo alle solite...