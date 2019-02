Berlusconi, tentativo disperato: "Salvini? Senza di noi si suiciderebbe"

SCHIAFFO 2 - Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia. Ha (finalmente) capito che si deve liberare della corte dei miracoli che lo circonda. Il foglio di via per chi ha gestito le sue scelte fino a questo momento è già pronto. Cosa aspetta, di sparire dalla scena politica?

Berlusconi: "Senza di noi la Lega si suiciderebbe"

"Non credo che la Lega abbia la vocazione al suicidio": con queste parole, Silvio Berlusconi, bolla le indiscrezioni secondo cui Salvini non sarebbe intenzionato ad allearsi con Forza Italia alle prossime politiche. In una intervista al Corriere della Sera, l'ex premier, dopo aver sottolineato che "i rapporti personali (con Salvini, ndr) sono buoni come sempre, ispirati alla lealta' reciproca anche quando siamo in disaccordo", si e' detto certo che l'alleanza fra Lega e M5s stia rapidamente volgendo al termine.

"Sono convinto che non possa durare, non perche' porremo degli aut aut, ma perche' li porra' la drammatica situazione del Paese. Siamo in recessione, non c'e' lavoro, le infrastrutture sono bloccate, il risparmio degli italiani si erode ogni giorno, le tasse salgono, il debito aumenta, gli investitori internazionali se ne vanno, siamo isolati in Europa. E' la realta' che pone un ultimatum, non noi".