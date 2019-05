Ue, Berlusconi vs il metodo Salvini: "Battere pugni sul tavolo è il modo peggiore per trattare"

"Battere pugni su tavolo Ue modo peggoiore per trattare". Così il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, eletto alle elezioni europee 2019, parlando coi giornalisti al termine vertice del PPE all'Hotel Sofitel di Bruxelles.

Ue, Berlusconi: Convincerò Orban a restare in PpeUe, Berlusconi: Convincerò Orban a restare in Ppe

"Il presidente ungherese non l'ho incontrato perché si è sospeso dal Ppe".Lo ha detto Silvio Berlusconi uscendo dal vertice del Ppe, "però ho avuto una lunga telefonata con lui ieri sera, ci vedremo presto, sono sicuro che potrò convincerlo a restare nel Ppe e che potrò convincere i membri del partito popolare a volere che l'Ungheria e lui restino nel Ppe". ha concluso.

Forza Italia, Berlusconi: "Toti? Se esce condannato a invisibilità"

"Toti? Se esce condannato a invisibilità", così il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, eletto alle elezioni europee 2019, parlando coi giornalisti al termine vertice del PPE all'Hotel Sofitel di Bruxelles.

Governo, Berlusconi: "Mai parlato di Draghi premier"

"Non ho mai dichiarato che pensavo" a Mario Draghi "come candidato premier. Ho dichiarato invece che, avendo anche in questa sua mansione gestito bene la Bce, se volesse gestire una responsabilità politica in Italia, saprebbe farlo al meglio". Lo dice il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, a margine del prevertice Ppe a Bruxelles. Berlusconi ha dichiarato al Mattino di Napoli, ripreso anche dal sito del Giornale: "Ho anche detto in passato, senza consultarlo, che Mario Draghi sarebbe stato l'uomo giusto per un incarico di alta responsabilità in Italia. Lo ribadisco oggi e spero che possa succedere". "Non ho mai parlato di presidenza del Consiglio dei ministri", dice Berlusconi oggi a Bruxelles. Ma se non vede Draghi a palazzo Chigi, dove lo vede? "Non ci ho pensato - risponde l'ex presidente del Consiglio - ho detto su Draghi che è un personaggio valido. Ha fatto bene il governatore di Bankitalia, ha fatto bene il presidente della Bce. Punto. Tutto il resto è stato inventato", conclude.

UE: BERLUSCONI, 'CANDIDATO PPE PER COMMISSIONE RESTA WEBER

Il candidato del Ppe per la guida della Commissione Europea resta "Manfred Weber. Crediamo che sia anche un fatto di democrazia mantenere quel candidato che avevamo indicato". Un candidato che "noi comunque riteniamo indubitabilmente il migliore, perché Weber è una persona di molto senno, è una persona umile, rispettosa degli altri, è molto preciso e intelligente". Lo dice il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, novello eurodeputato, a margine del prevertice del Ppe a Bruxelles.

CONTI PUBBLICI: BERLUSCONI, 'LETTERA UE E' FATTO AUTOMATICO, NESSUNA DECISIONE'

La lettera della Commissione Europea al governo italiano in vista del rapporto ex articolo 126.3 sul debito "è un fatto automatico. Non c'è nessuna decisione, ma, per quanto riguarda ciò che si era deciso molto tempo fa, quando appaiono certe intenzioni o certe possibilità di uscire dalle regole da parte dei singoli Paesi dell'Europa, parte automaticamente questa lettera". Lo sottolinea il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, novello eurodeputato, a margine del prevertice Ppe a Bruxelles.