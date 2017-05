Berlusconi vuole incontrare Salvini. Esclusivo, mossa dei parlamentari di Fi

Tre senatori e due deputati lombardi - secondo quanto Affaritaliani.it è in grado di rivelare - hanno chiesto questa mattina ad esponenti leghisti sia della Camera sia del Senato di "organizzare nel più breve tempo possibile un incontro chiarificatore tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini". La notizia arriva direttamente dalle aule parlamentari. Si tratta - spiegano fonti qualificate ad Affari - di senatori e deputati azzurri molto vicini all'ex Cavaliere e quindi l'input arriva direttamente da Berlusconi e non è una mossa isolata di parlamentari forzisti. I quali, parlando con i colleghi del Carroccio, hanno affermato: "Cosa credete, che Giorgia Meloni non faccia cene e summit con Silvio?". La motivazione che ha spinto il leader di Forza Italia a chiedere un faccia a faccia con Salvini è sempre la stessa, "solo unito il Centrodestra vince".

La notizia è comunque decisamente sorprendente, in quanto ormai le strade di Lega e Forza Italia sembrano dividersi definitivamente. Non a caso proprio stamattina, prima della mossa in Aula dei parlamentari azzurri, Salvini, durante un tour elettorale nel Milanese in vista delle Amministrative dell'11 giugno, ha sbottato: "Vedo che Renzi e Berlusconi tornano a trovarsi d'accordo. Va bene, pur di far votare gli italiani, ci va bene anche quello. La legge elettorale può essere l'anti-camera dell'inciucio Pd e Forza Italia: chiederemo agli italiani un voto chiaro per evitare questi minestroni". Ha in programma un incontro con Berlusconi (hanno chiesto i giornalisti)? "Non c'è bisogno di vedersi", ha replicato con tono secco il segretario federale della Lega. "Stabiliamo la data del voto degli italiani, tutto il resto viene dopo".

Probabilmente il pressing dei berlusconiani in Parlamento segue proprio queste parole del leader del Carroccio. E' evidente che la proposta dell'ex Cav di votare a fine settembre con il proporzionale, che ha trovato disponibile il Pd renziano, manda in tilt il Centrodestra. Con il sistema tedesco, infatti, ognuno corre per sé e non è prevista alcuna coalizione. Non solo, per governare il Centrodestra dovrebbe sfiorare il 50 per cento, mission praticamente impossible. Ed ecco spiegate le parole durissime del segretario leghista. Ora, perché Berlusconi vuole incontrare Salvini? Che cosa sta succedendo? Gli stessi leghisti di stretta osservanza salviniana sono basiti e si interrogano se dietro la mossa dell'ex Cav ci sia oppure no un clamoroso cambiamento di vedute.