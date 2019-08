Pd, Bettini: "Serve governo politico di legislatura con M5s"

L'idea di un governo istituzionale, di transizione, di un governo del presidente, "chiamatelo come volete, e' un tragico errore. E bene ha fatto, con coraggio, Nicola Zingaretti a opporsi con forza". A dirlo e' Goffredo Bettini (Pd) in un'intervista al Corriere della Sera richiamata in prima pagina. "Dopo esserci fatti carico di una manovra economica pesantissima, che avrebbe come obiettivo quello di porre rimedio ai guai provocati dal governo gialloverde, torneremmo comunque al voto nel giro di poco", e' convinto Bettini. E aggiunge: "Con la certezza di vedere decuplicato il rischio della deriva plebiscitaria di Salvini". Il suo 'lodo' propone "un governo politico di legislatura", sostenuto da una maggioranza composta da Partito democratico e Movimento Cinque Stelle. "E' un tentativo difficilissimo ma vale la pena di provarci - spiega Bettini - Salvini non lo contrasti ne' con gli insulti ne' con le polemiche sulla moto d'acqua o sulle sue mutande, ne' tantomeno con un governicchio che gli darebbe l'arma, fasulla ma efficace, di sostenere che stiamo facendo un golpe per evitare il voto democratico".

Secondo Bettini, infatti, "soltanto un accordo di legislatura, basato su una profonda riflessione politica, puo' consentire al Pd e al M5s di rispondere alla rivoluzione conservatrice lanciata dal leader della Lega". L'identikit del possibile premier di un governo di legislatura Pd-M5s? "Indubbiamente una figura politica, non un tecnico. Di prestigio nazionale e internazionale, certo. Ma di sicuro un politico", risponde Bettini. E se questa impresa non riuscisse: "allora sarebbe meglio tornare al voto il prima possibile".