Bimbo salvato da leucemia al Bambino Gesù: Lorenzin e Zingaretti si autolodano

Si sa che in tempi elettorali i politici se le danno di santa ragione e soprattutto se prima erano stati vicini o sono ancora legati da interesse, ma sinceramente lascia sempre un senso di fastidio quando si utilizzano importanti risultati medici per trasferirsi i meriti.

Infatti, il Bambino Gesù di Roma ha utilizzato una nuova tecnica per curare un bambino di 4 anni malato. Un risultato molto importante che deve produrre un senso di legittimo orgoglio per chi il risultato lo ha ottenuto e cioè i medici.

Meno legittimo e, come dicevo, abbastanza fastidioso quello dei politici come Beatrice Lorenzin Ministro della Sanità e Zingaretti da cui la Sanità nel Lazio dipende.

Dichiara il ministro Beatrice Lorenzin:

«Un caloroso e sincero plauso ai medici e ai ricercatori dell'Ospedale Bambino Gesù per il successo dello straordinario trattamento innovativo di terapia genica con cui è stato curato per la prima volta in Italia un bambino di 4 anni, che oggi sta bene ed è stato dimesso, affetto da leucemia linfoblastica acuta… Questo successo conferma come nella nostra sanità vi siano strutture eccellenti, all'avanguardia nella ricerca e di livello internazionale di cui tutti dobbiamo essere fieri. Sono scoperte come questa che ci consentono di guardare al futuro e a quello della Medicina con fiducia e consapevolezza che la Scienza e la Ricerca sapranno sempre prendersi cura dell'umanità, specie se fragile».

Replica immediata del governatore del Lazio Nicola Zingaretti su Facebook:

“Orgogliosi dei risultati ottenuti dai ricercatori del Bambino Gesù: uno studio tutto italiano che la Regione Lazio ha contribuito a realizzare e che dà un grande segnale di speranza… La sanità del Lazio è anche questo, ricerca, cure di qualità e medicina d’avanguardia. Grazie ai ricercatori, ai medici e a tutti coloro che hanno collaborato a questo grande traguardo della scienza per migliorare la vita delle persone”.

Insomma, i due dicono le stesse cose, ma la Lorenzin dal punto di vista nazionale mentre Zingaretti da quello regionale cercando di far capire che il merito è delle rispettive istituzioni.

Ma la gente comune queste cose non le capisce e quando ne viene a conoscenza fa considerazioni che portano dritte all’antipolitica.

Una notizia importante e positiva, che riguarda un bambino, non potrebbe essere data con un comunicato congiunto senza ricordarsi che nel Lazio (oltretutto non a livello nazionale!) Lorenzin e Zingaretti sono avversari? Sarebbe un bel segnale per i cittadini e una rivalutazione della politica di cui c’è molto bisogno.