Biotestamento, voto finale al Senato giovedì

Biotestamento: Aula Senato riprende martedi', finale giovedi'

Sul Biotestamento l'Aula del Senato riprendera' l'esame martedi' prossimo, 12 dicembre, alle 11, per iniziare a votare, durante l'arco della giornata, gli emendamenti presentati al testo. Il voto finale e' previsto per giovedi' 14 dicembre alle tredici. Lo ha riferito il senatore Carlo Giovanardi (Idea) lasciando la Conferenza dei capigruppo. Le dichiarazioni di voto finali sono previste a partire dalle undici di giovedii'. Il timing fissato prevede, dunque, votazioni nella giornata di martedi' con possibile seduta notturna per continuare poi la mattina del 14 dicembre, visto che mercoledi' pomeriggio il presidente del consiglio, Paolo Gentiloni, svolgera' comunicazioni sul prossimo consiglio Ue.