Bisignani: in arrivo la 'sveglia' di Mattarella alla politica

Luigi Bisignani al Tempo:

Caro direttore, nelle ovattate stanze del Quirinale sembra che il Capo dello Stato, stretto ormai com'è tra Gentiloni e Renzi, Pd, M5Stelle e Fi, stia pensando di mandare un messaggio risoluto per dare una sveglia e rimettere in moto l’Italia. Se il drammaturgo Samuel Beckett tornasse tra noi aggiornerebbe la sua opera più nota: Aspettando Godot. Caposcuola del cosiddetto teatro dell’assurdo, il Nobel per la letteratura troverebbe,nell'attendismo del quale siamo testimoni, mille temi di riflessione. Su di essi si sta interrogando il Presidente della Repubblica per decidere, come si sussurra, di inviare un richiamo forte anziché proseguire con inascoltate moral suasion. Sono almeno due anni che il Parlamento e i governi sono paralizzati aspettando un Godot che non arriva, poi riappare, ma subito dopo scompare. Un fantasma inafferrabile. E la stagione di Renzi è popolata da tanti immaginari Godot. Riavvolgiamo il film: c’era una volta l’Italicum, mesi e mesi di fermo parlamentare, con la ministra Boschi in grande spolvero per regalarci la panacea di tutti i mali. Poi lo stop per l’elezione di Mattarella, con la fine del Nazareno. Dopodiché si è passati per una consultazione popolare, con la sorprendente vittoria delle grilline Raggi ed Appendino, e poi per la sagra popolare del referendum costituzionale, con l’ex premier che impazzava sui media infliggendosi una rovinosa caduta. Abbiamo avuto pure il fermo immagine per il «no» della Corte Costituzionale sull’Italicum, e dopo il dispositivo per l'attesa delle motivazioni. E ancora tutti ad aspettare che Renzi si riprendesse con le primarie e il congresso del Pd. In tutto ciò, i vaghi vagiti dell’esecutivo Gentiloni non sono mai riusciti a prendere forma. Come in un gioco di società, si discute a vuoto di intercettazioni, scandali veri o presunti, di legge elettorale. Ma i ricchi sono in fuga, la classe media è sull’orlo di una crisi di nervi ed i poveri ormai sono indigenti. L’unico beneficiario di un Godot che non arriva mai sarà Grillo come quel sempreverde saggio di Gianni Letta ama ripetere. Non ci resta quindi sperare che almeno Mattarella afferri Godot.

