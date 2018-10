Boccia: "Chi si vergogna del Pd vada via"

"Chi si vergogna del PD, del suo simbolo, della sua storia, è meglio che vada via dal Partito Democratico e non provochi altri danni. Vedo sempre più spesso manifestazioni di autorevoli dirigenti del PD, rappresentanti del Pd nelle istituzioni, che parlano della società e di congresso ma omettono il simbolo del partito. Eventi in cui addirittura si presentano proposte per il Paese, che poi dovrebbe votare il PD, ma il simbolo sparisce dai radar. Direi anche basta. Ritroviamo l'orgoglio di appartenere ad una comunità straordinaria come quella del PD. Io non mi vergogno, anzi lo rivendico. L'alternativa è soccombere verso la politica dell'usa e getta. I comitati civici? Hanno un senso se fatti dai civici e se danno un valore aggiunto alla politica. Se a farli sono i politici mi sembrano solo scorciatoie per iniziare un percorso parallelo. Se è così lo si dica con chiarezza, auguriamo in bocca al lupo a chi non crede più nel PD, ma la si smetta di tenere il partito in ostaggio". Così Francesco Boccia, deputato PD e candidato alla segreteria del Partito Democratico, in diretta a Studio 24 su Rainews.