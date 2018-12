Boccia (Pd): Rousseau e blog 5S nel caos. Primi mille iscritti per Hackitaly

“Quando la partecipazione di tanti elettori in buona fede viene strumentalizzata e utilizzata in maniera poco trasparente accade quello che è accaduto oggi sul Blog a 5 Stelle, che un utente senza volto, nascondendosi dietro un post, parla in nome e per conto di tutti, lanciando addirittura il pericolo di un attacco alla democrazia da parte delle opposizioni che stanno solo facendo il proprio dovere in Aula - così Francesco Boccia, deputato PD e candidato alla segreteria, a margine dei lavori in Aula sulla legge di Bilancio, commenta il post sul Blog a 5 Stelle contro le opposizioni, poi cancellato -. Perfino lo stesso presidente Fico ha dovuto stigmatizzare i contenuti di quel post che aveva definito terroristico il comportamento di chi si oppone democraticamente alla legge di Bilancio. Quella di stamattina è l’ennesima dimostrazione di come il sistema Rousseau da un lato e il Blog a 5 stelle dall’altro sono sempre più nel caos. Strumenti opachi, anonimi e superati dal tempo. A questa generale opacità del M5S, il PD ha il dovere di rispondere con la massima trasparenza nei comportamenti e nelle tecnologie. Abbiamo lanciato lo scorso venti dicembre la sfida alla partecipazione democratica con HackItaly, la piattaforma che doneremo al PD il 3 marzo dopo il congresso, e che, in dieci giorni, ha già raggiunto oltre 1000 registrazioni. Un segnale di grande voglia di partecipazione alla vita democratica del Paese. Mi dispiace che i vecchi apparati del Pd non lo capiscano ancora e continuino a chiudersi a riccio, avendo timore di tenere aperto il tesseramento che, in futuro, mi auguro possa avvenire in ogni momento, anche con un semplice click. E in questo congresso oltre a dimostrare che può esserci un PD che coniuga diritti e innovazione, con una piattaforma che sfida apertamente Rousseau, faremo di tutto per mettere con le spalle al muro gli apparati che hanno ridotto in queste condizioni il nostro partito”.