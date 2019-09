Boccia: "Scissione Renzi? Incomprensibile. Nostra priorità la riduzione Irpef"

“Non capisco il senso di questa scissione. Non so se il gruppo di Renzi nasce per una questione di bilanciamento di poteri. Renzi separandosi dal Pd sbaglia come a suo tempo sbagliò Bersani”. Lo afferma Francesco Boccia, ministro per gli affari regionali e le autonomie a 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24. Francesco Boccia (Ministro affari regionali ) a 24Mattino su Radio 24: “ Nostra priorità riduzione delle imposte sul lavoro”

“La priorità assoluta per il governo è non fare aumentare l’iva e nelle parole di Conte è scolpita la riduzione del cuneo fiscale. Sono sicuro che ci sarà una riduzione delle imposte sul lavoro. Per questo dobbiamo dare una mano al ministro Gualtieri, e ciascun Ministero deve indicare i tagli della spesa pubblica improduttiva che lo scorso governo non ha toccato”. Così Francesco Boccia, ministro per gli affari regionali e le autonomie a 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24