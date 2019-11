Bologna, il Pd ricordi la frase di Pietro Nenni: piazze piene, urne vuote...

A don Nicola Zingaretti, ai dirigenti e ai simpatizzanti del PD, che, esultando, hanno “postato” sui social una foto di piazza Maggiore - gremita di bolognesi, non accorsi per osannare i capataz dem, ma per manifestare anti-Matteo Salvini - sarebbe, forse, utile consigliare maggiore cautela e di attendere le elezioni regionali del 26 gennaio 2020.

E ricordare, anche ai conduttori e ai commentatori anti-Matteo, una frase del leader socialista, romagnolo, Pietro Nenni (1891-1980): Piazze piene, urne vuote...