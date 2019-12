'Bomba' Renzi sul governo: "Tiene? Non so, tante le questioni aperte..."

"Non so. Ci sono tante questioni aperte, Alitalia, la Popolare di Bari, la prescrizione, l'Autonomia...". Cosi' il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ai cronisti che gli chiedono, a margine dei lavori in Senato, se il Governo terra'. Quanto alle polemiche sul Mes, "noi non c'entriamo niente. Non ci siamo andati" all'incontro "cosi' non possono dire che si litiga per Iv".

Governo: Renzi, Iv ha chiesto incontro a Conte su dossier aperti - "Abbiamo chiesto un incontro a Conte su sette o otto temi". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, conversando coi cronisti a Palazzo Madama a margine dell'informativa del premier Giuseppe Conte sul Mes. Tra i dossier sul tavolo del confronto chiesto da Renzi, Alitalia, il Mes, la riforma della giustizia e l'autonomia.

Mes: Renzi saluta Salvini al Senato e scherza, ciao compagno - "Ciao compagno...". Matteo Renzi saluta cosi', con un sorriso e il pugno chiuso, Matteo Salvini in transatlantico al Senato. I due si incrociano poco prima dell'inizio dell'informativa del premier Giuseppe Conte sul Mes.