Bonaccini asfalta il Papeete. Borgonzoni sconfitta a Cervia

Flop di Massimo Casanova in casa. Alle elezioni regionali in Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha vinto su Lucia Borgonzoni nel comune di Cervia dove, nella frazione Milano Marittima, si trova il famoso Papeete Beach dell'europarlamentare leghista e dal quale il leader del Carroccio l'estate scorsa ha staccato la spina al governo Conte I. Il Lambrusco, tipico vino emiliano e quindi una sorta di usato sicuro come Bonaccini, batte il Mojito, cioè il simbolo del Papeete salviniano e quindi Borgonzoni. Il tutto proprio a Cervia.