Elezioni Emilia, Stefano Bonaccini bis: verso la politica nazionale?

Con questo bis alla guida della Regione, Stefano Bonaccini conferma le sue abilità politiche e ora si gioca, ancor più, un ruolo nella politica nazionale. Dalle prime lotte alla Fgci sul finire degli anni Ottanta, al ruolo di assessore a Campogalliano nei primi anni Novanta, fino ad arrivare alle sfide alla guida della Regione, non ha mai perso una battaglia politica.

Nato a Modena 53 anni fa, come ricorda askanews, Bonaccini ha cominciato a masticare politica fin in tenera età, distinguendosi all'interno della Federazione dei giovani comunisti della provincia di Modena. E' stato assessore in Comune a Campogalliano (suo paese di nascita e tuttora di residenza) e a Modena; poi segretario dei Democratici di sinistra a livello provinciale e segretario regionale del Partito democratico. Nel novembre 2014, dopo essere stato consigliere regionale per un mandato, è stato eletto con una larga maggioranza sullo sfidante di allora, l'attuale sindaco leghista di Ferrara Alan Fabbri. Quel giorno, però, l'affluenza al voto fu bassissima, il 37,7%. Ha percorso in lungo e in largo la regione, totalizzando in cinque anni 800mila chilometri, la maggior parte dei quali per incontrare la gente e i sindaci dei piccoli comuni della Romagna e quelli dell'Appennino tosco-emiliano. Dimostrando quel coraggio che tanti dentro il suo partito hanno abbandonato. Ha battuto i Cinquestelle quando ancora erano una forza "pericolosa" anche nella regione "rossa" per eccellenza. Rispettando le diversità politiche di tutti, e anzi provando a tessere relazioni con chi gli è stato anche avversario. Un esempio tra tutti, la relazione maturata negli anni con l'ex "grillino" Federico Pizzarotti, ora sindaco "civico" della città di Parma, uno dei suoi sostenitori più fedeli.

La ricetta per sconfiggere la macchina da guerra messa in moto da Matteo Salvini in Emilia-Romagna - che non a tutti dentro il Pd è piaciuta - è stata chiara, come analizza ancora Askanews: non chiudersi in difesa (il Pd non può correre da solo alle elezioni); allargare al nuovo (coinvolgendo oltre 200 sindaci, anche chi era all'opposizione pochi mesi prima). Poi il buon governo dei precedenti cinque anni (l'Emilia-Romagna è la prima regione in Italia per export ormai da diversi anni) e alcune poche idee chiare per il futuro (rendere gratuiti e accessibili per tutti gli asili nido, trasporti pubblici gratuiti per gli studenti, abbassare ancora di più la percentuale di disoccupazione). E infine il fenomeno chiamato "Sardine", che hanno lavorato di sponda riportando gli emiliano-romagnoli ai seggi.

Con il risultato della notte scorsa Bonaccini si è aperto un credito praticamente illimitato nella politica nazionale. Uno dei più intimi collaboratori di Bonaccini, il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, ha detto: "Questa coalizione può dire che si vince se si ha un progetto. Da domani dall'Emilia-Romagna arriva un contributo per dare al nostro Paese una prospettiva: qua la sanità funziona, gli asili ci sono, non siamo un mondo perfetto, ma qua c'è un'idea di come lo sviluppo economico si tiene con la qualità sociale. Se l'Italia assomigliasse di più all'Emilia-Romagna sarebbe un paese più forte".