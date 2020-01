Boom di cambi di casacca in Parlamento, 63 dalla nascita del Conte bis

Dopo quattordici mesi di calma quasi piatta, con la nascita del governo Conte bis i cambi di CASACCA tra deputati e senatori hanno ripreso a moltiplicarsi, con particolare frequenza nelle ultime settimane. Il numero complessivo da inizio legislatura e' di 88 parlamentari, 63 dei quali concentrati tra settembre scorso e inizio gennaio. Numeri in rapida progressione, ma che ancora nulla hanno a che vedere con il record registrato nella scorsa legislatura, quando i passaggi di gruppo raggiunsero quota 569 (una media di quasi dieci al mese). Eppure, la tendenza dell'attuale dato politico e' significativa. Tanto piu' che nelle ultime settimane il fenomento sta riguardando il M5s, principale forza della maggioranza che, tra espulsioni inflitte e fughe subite, ha assottigliato i ranghi soprattutto al Senato. E' qui che si e' consumato il piu' recente benservito a Gianluigi Paragone (salvo sviluppi sul fronte giudiziario) e che a meta' dicembre tre pentastellati sono stati accolti a braccia aperte nel gruppo della Lega. Con buona pace dei tempi (dicembre 2017) in cui Matteo Salvini invocava via Twitter l'introduzione del vincolo di mandato nella Costituzione: "Se sei eletto da una parte, li' rimani".

Anche alla Camera, dove la maggioranza e' numericamente piu' consistente, gli smottamenti si sprecano. Nelle ultime ore Nunzio Angiola e Gianluca Rospi sono passati dal M5s al gruppo misto, seguendo le orme di Lorenzo Fioramenti, l'ex ministro della Pubblica istruzione dato in procinto di formare un nuovo gruppo. Le smentite fioccano sia sull'operazione (che potrebbe partire dopo le Regionali del 26 gennaio), sia sul nome della formazione ("Eco") e i nomi dei parlamentari disposti ad aderire, pur restando nell'orbita governativa. La collocazione nella maggioranza e' la stessa scelta a settembre dai renziani di Italia Viva, dopo la scissione dal Pd (25 deputati e quattordici senatori) che ha ridato spinta ai cambi di CASACCA. O meglio, a riprire le danze e' stata proprio la nascita del Conte bis, con i passaggi da Fi a Cambiamo! di Giovanni Toti, da un lato, e l'addio di Carlo Calenda e poi Matteo Richetti al Pd, dall'altro. La formazione renziana e' quella che ha pescato adesioni piu' trasversalmente (Pd, Fi, Leu, perfino M5s) e che si e' dichiarata fin dall'inizio pronta a dare asilo a tutti. La Lega, invece, ha abbandonato solo in tempi recenti l'intrasingenza verso i transfughi, al punto che Salvini ha elogiato "la coerenza" dei tre senatori arrivati a dicembre dal M5s.

L'idea di introdurre nella Costituzione il vincolo di mandato e' un vecchio pallino del M5s, condiviso da Fratelli d'Italia, per chiudere in radice ogni varco al trasformismo. Ma difficilmente si tradurra' in questa legislatura in un'iniziativa di legge. E non solo a causa della contrarieta' del Pd o del dietrofront della Lega. Nello stesso M5s, infatti, le espulsioni sono state una dozzina dall'inizio della legislatura, e quella di Paragone potrebbe non essere l'ultima, ora che e' stata annunciata la stretta sulle mancate restituzioni di denaro. Gran parte degli espulsi si e' rifugiata nei gruppi misti: nessuno si e' dimesso dall'incarico, come vorrebbero invece i vertici del movimento. Segno che la liberta' di mandato, prevista dai padri costituenti, a seconda dei frangenti conquista consenso anche tra i detrattori. Soprattutto in questo passaggio parlamentare. "Il quadro partitico vive una fase di grande mutamento - osservano gli analisti di Youtrend - e prima che si torni alle elezioni assisteremo quasi certamente ad ulteriori cambi di gruppo".