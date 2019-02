Borghi: Ue a guida Lega o per l'Italia è meglio andarsene

"Non minaccio l'uscita dall'Unione europea, semmai ho detto il contrario. Io punto a vincere le elezioni del 26 maggio per cambiare l'Europa. E se dico che questa sarà l'ultima chance per cambiare davvero l'Ue è perché spero di vincere e di poterlo fare". Claudio Borghi, presidente della Commissione Bilancio alla Camera e responsabile economico della Lega, intervistato da Affaritaliani.it, interviene sulle polemiche nate dopo le sue parole di questa mattina ad un dibattito della Cisl a Milano ('Se non riusciamo a cambiare l'Europa, meglio uscirne').

Borghi spiega: "Dobbiamo tentare adesso ciò che non era pensabile solo fino a pochi anni fa. Abbiamo la strordinaria possibilità di essere noi la guida del cambiamento dell'intera Europa. E per noi intendo l'Italia, la Lega, Matteo Salvini". Cambiare l'Unione europea con chi però? " Con tutti gli scontenti di questa Europa, tra i quali sicuramente Marine Le Pen. Altre forze soprattutto dei Paesi dell'Est, penso a Orban ma non solo a lui, sono potenzialmente affini a noi per come vedono l'immigrazione e l'economia. Fino adesso, però, per convenienza sono stati con i gruppi che comandavano l'Ue. Secondo me le proiezioni che si leggono in questi giorni basate sui sondaggi sono sbagliate e i sovranisti prenderanno molti più voti. Detto ciò, i gruppi all'Europarlamento saranno molti diversi da quelli del passato. Alle elezioni di fine maggio non si presentano il Ppe e il Pse, le alleanze si fanno dopo. Tantissimi partiti che nella legislatura che sta per terminare sono andati nel gruppo dei conservatori, dei popolari e dei socialisti - e lo hanno fatto per appoggiarsi a chi governava - potrebbero venire con noi. Sono convinto che la Lega potrà essere il primo partito del futuro Parlamento europeo e i sovranisti il gruppo più numeroso, anche con l'ingresso di Orban e di altri dell'Est Europa.

Borghi lancia poi la candidatura di Matteo Salvini alla guida della prossima Commissione europea. "Ideologicamente, come leader del primo partito europeo, lo sarebbe in ogni caso. E se lo vorrà fare sarebbe la scelta quasi naturale. La Lega alla guida del cambiamento di tutta l'Europa. E per cambiare basterebbe davvero poco, da deficit 0 a disoccupazione 0 e in un attimo cambia tutto per l'Europa, per l'Italia e per chi oggi viene martellato anziché aiutato. Poi se anche stavolta ci sarà la grande ammucchiata e la Germania continuerà a fare quello che vuole in Europa vuol dire che proseguiremo da soli andandocene. Meglio soli che male accompagnati", conclude il responsabile economico della Lega.

LE PAROLE DI BORGHI AL CONVEGNO DELLA CISL - "Penso che questa opportunita' sia l'ultima. Se a seguito di queste elezioni ci saranno i soliti 'mandarini' guidati dalla Germania a guidare le politiche economiche, sociali e migratorie, a uso e consumo della Germania e a nostro danno, io diro' di uscirne. O riusciamo a cambiarla o dovremo uscirne". Lo ha detto il responsabile economico della Lega, Claudio Borghi, a un dibattito della Cisl definendo il progetto della Ue "fallimentare e tossico per l'Italia". "Se l'ambiente rimane tossico, io diro' andiamone fuori". "Bisogna metabolizzare il lutto e capire che il progetto dell'Unione Europea sia un progetto che per l'Italia e' stato fallimentare e tossico. Dal 2000 a oggi l'Italia e' cresciuta del 3 percento. Abbiamo perso due decenni e li abbiamo buttati, non c'e' stato nessun progresso economico" ha detto Borghi, attaccando un'architettura europea che a suo dire ha privilegiato la Germania e penalizzato l'Italia, applicando regole uguali per tutti senza tener conto delle differenze nazionali. "In questo bell'ambiente - ha aggiunto - che dovrebbe essere di solidarieta' e fraternita' abbiamo uno stato che e' in vantaggio rispetto a noi, che ha meno disoccupazione, che e' piu' ricco, che fa politiche espansionistiche e mercantiliste, che si finanzia a un tasso del 3 percento inferiore a noi. Che cosa dobbiamo fare, facciamo la gara contro Bolt con le gambe annodate?" "Confido di avere la possibilita' a questa tornata elettorale di poter essere tra quelli che guidano il cambiamento" per fare diventare la Ue un "ambiente non tossico", ad esempio "abolendo il pareggio di bilancio in costituzione e sostituendolo con 'disoccupazione zero' e facendolo diventare un obiettivo dell'Europa". "Invece di essere contributori netti diventeremmo ricettori netti perche' la Germania dovrebbe pagare per mettere su politiche del lavoro in Paesi in cui c'e' disoccupazione, in certi casi causata anche dalle sue politiche e dal suo modo predatorio di condurre il commercio internazionale". Se la Ue "invece di chiudere gli occhi sull'enorme surplus commerciale della Germania, che e' fuori da tutte le regole, lo facesse rispettare, magari l'ambiente sarebbe meno tossico. Se la Ue invece di dire all'Italia di fare zero deficit valutasse quale e' il paese piu' in recessione e consentisse a quello di fare piu' deficit, sarebbe un ambiente meno tossico". In questo ambiente "non ci sarebbe lo spread perche' ci sarebbe un cambiamento della mission della Bce in modo tale che diventi prestatore di ultima istanza, invece di utilizzare il mercato per bastonare gli Stati". "Adesso non possiamo piu' giocare" ha concluso Borghi, secondo cui "la possibilita' di cambiare va data".

LA REAZIONE DEL M5S - "Non abbiamo alcuna intenzione di uscire dalla Ue, per questa ragione sarebbe meglio evitare dichiarazioni che possano mettere a rischio la fiducia degli investitori e di conseguenza la nostra economia". E' secca la replica all'uscita del leghista Borghi che M5s affida al capogruppo alla Camera, Francesco D'Uva. "Vogliamo ricominciare a credere nel sogno europeo, di una grande casa comune che protegga i cittadini e liberi i governi dai vincoli assurdi dell'austerity. Il lavoro - riprende - e' appena iniziato, Luigi Di Maio sta mettendo insieme un gruppo di movimenti che condividono l'idea di dover cambiare profondamente questa Europa. Perche' sia piu' solidale, perche' inizi ad occuparsi dei reali bisogni dei cittadini, perche' tuteli le imprese e i produttori locali, e perche' chiuda per sempre la stagione dei favori alle lobby e ai grandi interessi finanziari". "Ripartiamo dunque da qui: siamo saldamente dentro l'Europa ma per cambiarla", assicura.

Tajani: Roma dica chiaramente se vuole uscire da Ue - "Il governo italiano dica chiaramente se vuole uscire dall'euro e dall'Unione europea. Troppe ambiguita' e dichiarazioni sconsiderate provocano solo danni all'Italia e agli italiani". Cosi' il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani in un tweet. In mattinata il responsabile economico della Lega Claudio Borghi aveva affermato che l'Italia dovrebbe uscire dalla Ue "se resta tossica" dopo le elezioni.