Boschi a Salvini: "Io una mummia?". E posta una foto in bikini (sexy)

Continua il duello social tra Maria Elena Boschi e Matteo Salvini. "Salvini che dice: 'siamo attaccati da un gruppo di renziani' ci sta facendo uno spot pazzesco e neanche lo capisce. Per noi prima di tutto viene il Paese, non le ambizioni personali. #CapitanFracassa dice che io sono una mummia: un saluto a tutti dal mio sarcofago". Lo scrive su Twitter Maria Elena Boschi, postando una foto in bikini con un gruppo di amiche al mare.

Crisi, Boschi: Salvini ci sta facendo spot pazzesco e non se ne accorge

"Salvini dice che io sono una mummia che vuole tornare al governo. Io al governo con Toninelli e Di Maio non ci vado, non sono Salvini - scrive poi Boschi su Facebook - Al massimo voto la fiducia a un governo istituzionale che evita l’aumento dell’Iva e che riporta l’Italia a giocare un ruolo in Europa. Quanto al fatto di essere una mummia ho come l’impressione che #CapitanFracassa sia nervoso. Il caldo fa male: in questi casi bisogna bere molto e evitare di uscire nelle ore più calde. Come direbbe lui, 'bacioni' dal mio sarcofago".

GOVERNO: SALVINI, 'IO INAFFIDABILE? SE M5S PREFERISCE RENZI LO DICA'

"Se preferiscono Renzi e la Boschi non hanno che da dirlo". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha risposto a chi gli chiedeva del vertice del M5S a Marina di Bibbona che ha definito Salvini un alleato non più credibile. Salvini ha parlato a margine del Festival della Versiliana a Marina di Pietrasanta.