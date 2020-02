Bossi come Nenni: per i vecchi leader è amaro accettare ruoli di secondo piano

SCHIAFFO 1 - Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord. Intervistato da Pietro Senaldi su Libero, dichiara di aver pronta un'alternativa a Matteo Salvini, l'ex pupillo che proprio non digerisce più. Ha in mente un giovane. Speriamo uno valido, visto che l'ultimo, il suo Trota, non ha lasciato certo un bel ricordo...

Il vecchio Umberto Bossi, intervistato da GAD Lerner, ha attaccato Matteo Salvini, che ha ereditato la Lega del “Trota” e di Belsito, portandola al governo e facendo salire la percentuale dei consensi al Carroccio dal 4 al 33 per cento.

L’ex alleato di Berlusconi mi ricorda Pietro Nenni, solo in parte, in quanto la statura del vecchio compagno di Mussolini fu superiore a quella del senatùr. Il leader romagnolo fu molto severo con i suoi compagni, quando De Martino e Mancini, nel 1969, l’anno delle bombe e della “strategia della tensione”, formarono, nel PSI, la “nuova maggioranza”, provocando la fine dell’unificazione con il Psdi, moderato, di Saragat e Tanassi.

Succede anche ai grandi personaggi politici di non riuscire ad accantonare i risentimenti personali e di non essere in grado di valutare, con freddezza, gli sviluppi delle vicende dei loro partiti. E, con fatica, costoro si rassegnano ad accettare ruoli marginali, inevitabili, quando i protagonisti cambiano. E non possono fare a meno di riservare parti non più rilevanti ai loro predecessori, come Nenni, in passato, e oggi Bossi, che ha un grande avvenire.... dietro le spalle.