Bufera Procure, Silvestri (M5S): "Zingaretti tace su Lotti-Ferri. Chi comanda, lui o Renzi?"

“Zingaretti si conferma una statua di sale in merito alla bufera che ha coinvolto PD e Csm. È stato un eurodeputato del PD, Franco Roberti, a chiedere al suo partito di dire qualcosa sul ruolo di Lotti e di Ferri in questo enorme scandalo. Si sono sospesi 4 consiglieri del Csm solo per aver parlato con i deputati del PD, si parla di nuova P2 ma Zingaretti fa finta di nulla su uno scandalo tutto dentro al Partito Democratico. Il suo è un imbarazzante e balbettante silenzio", lo dichiara Francesco Silvestri, vicecapogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera.

"Lotti, braccio destro di Renzi e sotto inchiesta a Roma per il caso Consip, partecipava ad incontri in cui si discuteva con alcuni magistrati su chi doveva essere il suo accusatore. Zingaretti, dal canto suo, ha detto di non aver dato la solidarietà a Lotti. E quale solidarietà doveva dare? La domanda sorge spontanea: chi comanda nel PD, Zingaretti o Renzi? Zingaretti ha qualche scheletro nell’armadio e sta cercando di coprire qualcosa o qualcuno? Ce lo faccia sapere”, conclude Francesco Silvestri.